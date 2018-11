Gartenfreunde fahren nach Sommerhausen

Am Samstag, 1. Dezember, lädt der Obst- und Gartenbauverein zu einer Fahrt nach Sommerhausen ein. Abfahrt ist um 9 Uhr am Gemeindehaus. Unterwegs ist eine Brotzeit eingeplant. Um 12 Uhr findet eine Stadtführung statt. Es schließt sich der Besuch des Weihnachtsmarktes an. Anmeldung bei Helmut Reinhardt, Telefonnummer 09573/6121. red