Döringstadt 01.10.2019

Gartenfreunde besuchen Obstmarkt

Die Blumen- und Gartenfreunde laden am Sonntag, 13. Oktober, zum Besuch des Obstmarktes in Romansthal ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle in Döringstadt zur Bildung von Fahrgemeinsc...