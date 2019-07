Grundfeld vor 19 Stunden

Gartenfreunde besuchen Luisenburg

Die Gartenfreunde erinnern an die Busfahrt zu den Luisenburgfestspielen. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 4. August, um 7.30 Uhr an der Linde am Gemeindehaus. Rückfragen beantwortet Norbert Don...