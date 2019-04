Gartenfreunde besuchen Erfurt

Die Busfahrt des Gartenbauvereins führt am Samstag, 18. Mai, in die Hauptstadt Thüringens nach Erfurt. Erstes Ziel ist ein Zoobesuch. Voraussichtliche Abfahrt ab Dorfmitte ist um 8 Uhr. Anmeldung und nähere Infos bei Birgit Meixner (E-Mail an birgit@oberbrunn.net, Telefon 0171/3628682, 09573/5193) oder bei Christine Hagel (Telefon 09573/5334). Für Mitglieder ist die Busfahrt frei. red