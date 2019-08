Gartenfreunde besuchen Dinkelsbühl

Der Obst- und Gartenbauverein lädt alle Stublanger zur Tagesfahrt ins mittelfränkische Dinkelsbühl ein. Busabfahrt ist am Samstag, 31. August, um 7 Uhr am Gemeindehaus. Unterwegs gibt es Kaffee, Kuchen und Brotzeit. Gegen 11 Uhr ist eine Stadtführung geplant, danach kann Dinkelsbühl an der "romantischen Straße" selbst erkundet werden. Rückfahrt ist gegen 15.30 Uhr, eine Abendeinkehr unterwegs ist eingeplant. Die Kosten für die Busfahrt, Brotzeit und Stadtführung werden vom OGV Stublang übernommen. Gegen einen Unkostenbeitrag können auch Auswärtige mitfahren. Helmut Reinhardt nimmt unter 09573/6121 Anmeldungen entgegen. red