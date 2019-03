Gartenfreunde beschließen Auflösung

Die Garten- und Blumenfreunde haben ihren Verein aufgelöst! Im "Angerstübla " fand am Donnerstag nochmals eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Geplant war eigentlich die Bildung eines neuen Vorstands, um den Verein weiterzuführen und zu erhalten.

Vorsitzende Marlis Thiele legte ihren Posten aus Alters-und Gesundheitsgründen nieder, ebenso der Kassier und die Schriftführerin. So wäre ein Fortbestehens des Vereins nur mit einem neuen Vorstand möglich gewesen. Zu der Zusammenkunft waren 33 stimmberechtigte Mitglieder gekommen; unter ihnen auch Kreisfachberater Michael Stromer. Marlis Thiele zeigte sich zunächst erfreut über das Interesse am Verein. Sie zeigte ihr Wirken im Verein auf in einem kleinen Rückblick. Ab März 2012 hatte sie den Vorsitze inne. Die Pflege der anonymen Grabanlage auf dem Friedhof war ihr ab 2013 ein besonderes Anliegen. Nur durch Spenden konnten die Arbeiten vollendet werden. Die zukünftige Pflege müsse nun mit der Stadt geklärt werden.

Das "verflixte siebte Jahr"

Ohne viele Worte oder eine Diskussion folgte die Abstimmung über die Auflösung des Vereins. Per Handzeichen waren alle Mitglieder dafür, den Verein der Garten- und Blumenfreunde aufzulösen. Vielleicht war das "verflixte siebte Jahr" daran Schuld - so lange war Vorsitzende Marlies Thiele zum Wohle des Vereins tätig. Der ehemalige Kassierer Sepp Grasser bedankte sich für die gute Vereinsführung bei Maria Thiele und überreichte ein kleines Präsent und einen Blumenstrauß im Namen der Mitglieder. In einem kurzen Bericht verkündete Willi Güldner den aktuellen Kassenbestand. Ein gemütliches Beisammensein schloss sich der Vereinsauflösung an. LA