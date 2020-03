Gartenfreude geben Ausblick

Zur Jahresversammlung luden die Garten- und Blumenfreunde Unterneuses in die Gastwirtschaft Martin. In ihrem Rückblick schaute die Vorsitzende Katja Schöpke auf die Veranstaltungen und Arbeitswochen im vergangenen Jahr. Besonders hob sie die vielen Betreuungsstunden der Jugendbetreuer hervor. "Gemeinsam haben wir wieder viel geschafft", lobte die Vorsitzende.

Es folgte der Bericht der vielen Termine der Jugendgruppe "Neusicher Raubtiere". Jugendbetreuerin Anke Franke zählte Garteneinsätze, die RamaDa ma-Aktion und ebenso den Floriquizwettbewerb wie das gemeinsame Kochen auf.

Eine besondere Ehrung bekamen Roswitha Hofmann, Josef Schnapp und Marita Dorsch für 40 Jahre Mitgliedschaft bei den Garten- und Blumenfreunden. Sie wurden mit der Ehrenurkunde und der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Weiter geehrt wurden für zehn Jahre Kilian Meixner, Lukas Geißendorfer, Christian Schilder, Anja Diller, Lisa Stock, Milena Schardt, und Dominik Hofmann, für 15 Jahre Christine Hofmann, Annemarie Wulf, Marcus Schober und Ramona Grober. Florian Grober, Nina Zillig, Frank und Bernd Schilder, Patrick Landvogt, Sebastian Dorsch, Rainer Dierauf, Claus Zillig und Georg Elflein wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 25 Jahre im Verein aktiv sind Emilie Schilder und Alfred Geißendorfer.

In einem Ausblick kündigte Katja Schöpke viele Veranstaltungen an. Der beliebte Männerkochkurs soll noch einmal organisiert werden, auch ein Fachvortrag zum Thema "Gärtnern im Zeichen des Klimawandels" steht auf dem Programm. Im Juni geht es zur Landesgartenschau nach Ingolstadt. Auch die aktive Jugendgruppe hat sich wieder zahlreiche Aktivitäten überlegt. Der nächste Termin der Neusicher Raubtiere ist die RamaDama-Aktion der Gemeinde Ebensfeld am 21.März. Zuvor schmücken sie mit ihren selbst marmorierten Eiern den Osterbrunnen. red