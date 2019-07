Gartenfest gefiel den vielen Gästen

Das vom Obst- und Gartenbauverein Stockheim-Wolfersdorf und von der Bergmannskapelle gemeinsam organisierte Gartenfest fand erneut einen großen Anklang. Bei idealen Witterungsbedingungen wurden die zahlreichen Besucher geradezu verwöhnt. Vor allem kam der Nachwuchs auf seine Kosten. So hat sich seit mittlerweile fünfzehn Jahren die Jugendgruppe "Naturkids" in das Vereinsgeschehen fest etabliert. Der idyllisch gelegene 3000 Quadratmeter große Bergwerksgarten mit Vereinsheim glich einer Wohlfühloase, so der Kommentar der Heimatfreunde. Viel Lob kam auch von Bürgermeister Rainer Detsch und Zweitem Bürgermeister Siegfried Weißerth.

Während die Erwachsenen den Klängen der Bergmannskapelle unter der Stabführung von Michael Botlik und Matthias Friedrich lauschten, konnten die Kinder mit mehreren Aktionen ihr künstlerisches und sportliches Talent unter Beweis stellen. Sehr zeitintensiv hatten die Hobbygärtner im Vorfeld unter der Regie von Gerhard Ramming das Vereinsgrundstück regelrecht herausgeputzt.

Auch in diesem Jahr pilgerten in Scharen die Stockheimer zum Bergwerksgarten. Aber auch befreundete Hobbygärtner, so unter anderem aus Neukenroth, Windheim, Teuschnitz und Gundelsdorf, zeigten ihre Verbundenheit.

Am Sonntagnachmittag ging es dann für die Kinder richtig rund. Für die Organisation waren Sandra Brauer und Nastassja Rebhan verantwortlich. Auf dem Programm standen Kinderspiele und Schminken. Große Bewunderung fanden bei den Besuchern insbesondere der Gewürzgarten sowie der Bauerngarten mit Kräuterecke, der Steingarten und das Insektenhotel. Für die fachliche Beratung stellte sich Vorsitzender Gerhard Ramming zur Verfügung. gf