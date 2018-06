Gartenfest der Stadtkapelle

sek



Von Samstag, 7. Juli, bis Montag, 9. Juli, veranstaltet die Stadtkapelle Hammelburg im Garten des Musikerheims am Otto-Zeier-Platz ihr traditionelles Gartenfest. Am Samstag veranstaltet der Verein Kulturbunt ein Eventkino mit passenden Speisen und Ambiente im Musikerheim. Der Kartenvorverkauf hierfür findet ab sofort im "Bunten Buchladen" statt. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik, er beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühshoppen, gestaltet durch den Musikverein Schondra. Nach dem Mittagessen geht es mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Thulba weiter. Am Abend gibt's Blasmusik mit dem Musikverein Partenstein. Am Montagabend endet das Gartenfest mit dem traditionellen Kesselfleischessen. Ab 18 Uhr sorgt danndas unterfränkische Seniorenorchester zum Festausklangfür die musikalische Umrahmung.