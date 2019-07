Am ersten August-Wochenende feiert die BRK-Bereitschaft ihr Gartenfest an zwei Tagen. Beim Rotkreuz-Heim am Pfarrberg (neben dem Kindergarten) findet am Samstag, 3. August, ab 18 Uhr unter dem Titel "Lieder am Kreuz" eine Bierprobe mit Live-Musik des "Akustik Trios 3.0" statt. Am Sonntag, 4. August, findet ab 14 Uhr der Familiennachmittag statt. Für die Kinder werden Kinderschminken und Spiele angeboten. red