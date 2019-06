Gartenbauvereine besuchen Gartenschau

Die Obst- und Gartenbauvereine Ebern und Untermerzbach unternehmen am Sonntag, 7. Juli, eine Fahrt zur Bundesgartenschau in Heilbronn. Auf knapp 40 Hektar mitten in der Stadt blüht eine ehemalige Gewerbebrache auf. Gartenkunst vom Feinsten, die park- und Auenlandschaft und urbane Architektur gehen dort eine sehenswerte Kombination ein. Die Abfahrt ist um 7 Uhr an der Bushaltestelle am "Komm" in Untermerzbach und um 7.10 Uhr am Parkplatz an der Realschule in Ebern. Die Rückkehr ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Ebern, Birgit Baier (Telefon 0157-320 375 50 oder Ruf 09531/8936), entgegen. Dort gibt es auch Informationen. red