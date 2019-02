Gartenbauverein zieht Jahresbilanz

Am Freitag, 22. Februar, findet ab 19.30 Uhr die Hauptversammlung des Heimat- und Gartenbauvereins Münchaurach im Sportheim statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil, ab circa 20.30 Uhr, hält der Biologe Friedrich Buer aus Neustadt an der Aisch einen humoristischen Vortrag zum Thema "Paradiese aus zweiter Hand - Gärten für Mensch und Natur", zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. red