Gartenbauverein Zeil bindet Kräuterbüschel

Die Aktiven des Zeiler Obst- und Gartenbauvereins wollen am Mittwoch, 14. August, am Anwesen von Rita Pottler (Brühlweg) Kräuterbüschel binden. In der Natur gibt es nicht genügend Kräuter, und der Verein ist angewiesen auf die Mitbürger. Er bittet Helfer dringend darum, am Mittwochvormittag ab 10 Uhr Kräuter aus den heimischen Gärten anzuliefern. Nur dann können Kräuterbüschel gebunden werden. Die Büschel werden zum Gottesdienst an "Mariä Himmelfahrt" (Donnerstag, 15. August) am Zeiler Käppele gegen einen kleinen Beitrag abgegeben, der der Kirche zugute kommen soll. red