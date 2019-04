Gartenbauverein zeichnet elf wunderschöne Anwesen aus

Beim Anwesen der Familie Heidi und Peter Ott waren es der üppige Blumenschmuck, das Fassadengrün und die vielen Sträucher, die die Jury des Obst- und Gartenbauvereins beeindruckte. Im Garten von Markus und Beate Seelmann begeisterten die Obstbäume und der Blumenschmuck.

In Heubsch lobte die Jury die Naturhecke von Kerstin und Rüdiger Pietsch. Berthold Meisel hat in seinem Garten in Döllnitz besonders viele großkronige Obstbäume und einen üppigen Bauerngarten. Heidi und Michael Otte nennen in Krumme Fohre einen Gartenteich ihr eigen. Und in Lopp gefiel besonders das Anwesen von Gerald und Manuela Schöps.

Franz und Doris Jungbauer wurden wegen der Vielzahl der Laubgehölze ausgezeichnet, Angela und Hans Vogel aus Zultenberg wegen des Blumenschmucks an ihrem Haus. Und in Neudorf begeisterte der Garten von Andrea und Rainer Herold, in Peesten und Dörnhof die Anwesen von Nicole Ott und von Christine und Heinz Müller.

Die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Adelgunde Hübner, zeichnete in der Hauptversammlung gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Steinhäuser die Einzelanwesen aus und überreichte Tonmodeln.

Der Verein hat aktuell 168 Mitglieder. Das vergangene Jahr war vor allem durch die Investitionen in die Kelterei geprägt. "Wir haben eine Erhitzungsanlage mit Abfüller angeschafft - mit Gasbetrieb", erinnerte die Vorsitzende. Doch kaum war die Anlage installiert, wurde klar, dass noch ein Schornstein gebaut und diverse Elektroarbeiten verrichtet werden mussten. Der Markt Kasendorf steuerte als Eigentümer des Gebäudes 6000 Euro für den Kamin bei.

1631 Zentner Äpfel wurden zu fast 50 000 Litern Saft verarbeitet. "Wir haben noch Spenden bekommen, so dass wir im Oktober nach einem hervorragenden Apfeljahr alle Rechnungen bezahlt hatten", sagte die Vorsitzende. Jetzt soll noch eine Filterung eingebaut werden.

Bürgermeister Bernd Steinhäuser betonte, dass sich die Investition in die Kelterei gelohnt habe. "Es war beachtlich was los. Der Gartenbauverein leistet aber auch viel für die Verschönerung des Ortes", dankte er. Höhepunkt sei das alljährliche Schmücken des Osterbrunnens. Doch der Verein säubere auch die Friedhofshecken und sorge für schöne Bepflanzungen.

Kreisvorsitzender Günter Reif appellierte an alle, etwas für die Natur zu tun. "Im letzten Sommer war überall nur verbrannte Erde. Die Insekten fanden keinen Nektar, keine Pollen. Es kommt auf jede Blüte an - wir müssen alle etwas tun", so Reif. Er bat die Gärtner, für Blühflächen zu sorgen.

Mit Neuwahlen und einem Kurzvortrag von Günter Reif über die "Faszination des Sommers" ging die Jahreshauptversammlung zu Ende.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Adelgunde Hübner, Zweite Vorsitzende Alwine Pfarrer, Kassiererin und Schriftführerin Ulrike Theunert, Beisitzer Karin Angermann, Beate Pfister, Bettina Dörfler, Monika Hösch und Katrin Peschel, Kassenprüfer Karin Angermann und Katrin Peschel. Sonny Adam