Gartenbauverein zeichnet die schönsten Anwesen aus

Der Gartenbauverein Fölschnitz-Kauerndorf war im zurückliegenden Jahr sehr aktiv. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung in der SKC-Sportstätte deutlich. Im Mittelpunkt standen Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder und die Auszeichnung der schönsten Einzelanwesen 2019.

Der Gartenbauverein zählt gegenwärtig 210 Mitglieder. Vorsitzender Peter Woerfel verwies auf eine Reihe von Vorträgen, Schnittkursen und gemeinsamen Aktionen wie das Schmücken des Osterbrunnens in Fölschnitz. Hier waren viele fleißige Hände beteiligt. Im August wurde die Hecke am Kindergarten wieder in Form gebracht. Großer Beliebtheit erfreut sich der Vereinsausflug, der die Mitglieder im Juni nach Breslau führte. Höhepunkte waren die Stadtführung durch Breslau, der Abstecher in das Riesengebirge mit einem Besuch des bekannten Ferienortes Hirschberg und ein Tag in Görlitz. Klaus Hoffmann zeigte eine Dia-Schau von der Reise.

Ein Reinfall war dagegen das geplante Apfelpressen im September, denn es gab kaum Anfragen. Woerfel: "Unser Keltermeister Herbert Geißler hat nur knapp fünf Zentner gepresst." Herbstlich bepflanzt wurde der Trog am Brunnen in Fölschnitz.

Bürgermeister Stephan Heckel-Michel (CSU) lobte das große ehrenamtliche Engagement des Vorstands: "Es werden viele Ideen umgesetzt." Lob erhielt Reinhold Dippold für die Pflege des Blumenschmucks an der Brücke in Kauerndorf.

Kreisvorsitzender Günter Reif sprach von einem aufregenden Jahr und stellte fest, dass inzwischen ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden habe: "Die Leute machen sich Gedanken um die Mutter Erde, der es schlecht geht."

Wissen weitergeben

Die älteren Gartenliebhaber forderte der Kreisvorsitzende auf, ihr Wissen an die junge Generation weiterzugeben.

Marco Pittroff berichtete von einer guten Kassenlage, und die beiden Kassenprüfer Anneliese Schieber und Reinhold Kern lobten seine Arbeit. Die Einzelhausbewertungen wurden in von Gisela Albrecht, Barbara Semlinger, Manfred Neugebauer und Peter Woerfel duchgeführt. Die schönsten Anwesen waren: Gabi Röll, Heinrich-Taubenreuther Straße, Peter Penning, Am Bühl, Reinhold Dippold, Hauptstraße, Harald Hühnlein, Spitzeichen.

Ehrungen für langjährige Treue

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. 25 Jahre: Richard Haberstumpf, Föschnitz. Leonhard Hassold, Ködnitz. 40 Jahre: Gertrud Grzenia, Fölschnitz. Marie Hohlweg, Fölschnitz. Heinz Pöhlman, Kauerndorf. Katharina Lindner, Heinersreuth. Gabi Röll, Fölschnitz. 50 Jahre: Inge Eschenbacher, Tennach. Christoph Lauterbach, Spitzeichen. Rita Dippold, Listenberg. Siegfried Leppert, Ködnitz. Liesl Wagner, Listenberg. Günter Müller, Hauenreuth. Werner Beschnitt, Hauenreuth.