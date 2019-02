Gartenbauverein startet in das Gartenjahr

Mit der Hauptversammlung am Mittwoch, 27. Februar, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Lieberth und einem Vortrag zum Thema "Gärten und Freiräume im Klimawandel" beginnt das Gartenjahr des Gartenbauvereins Hallerndorf. Am Samstag, 9. März, treffen sich die Mitglieder um 14 Uhr am Feuerwehrhaus in Pautzfeld zum Obstbaumschnittkurs mit Christof Vogel. red