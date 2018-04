Gartenbauverein nun unter junger Leitung

Beim Obst- und Gartenbauverein Eggenbach und Umgebung wurde bei den Wahlen der Vorstand verjüngt. Zusammen mit den 28 Anwesenden konnte Vorsitzende Beate Sebald auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Neben einen Vortrag über Ligurien wurde auch wieder ein Krone für den Osterbrunnen gebunden und das Spielmobil war in Eggenbach. Zudem wurden für Hochzeitspaare und für die Geburt eines Kindes Bäume gepflanzt. Ein Singabend im Eggenbacher Jugendheim rundete das Jahresprogramm des Gartenbauvereines ab. Anschließend überreichte sie als Dank für langjährige Arbeit einen Blumengruß an Dora Storch.

Aufbauarbeit leistet der Gartenbauverein in Form einer neuen Jugendgruppe. Nachdem die Jugendgruppe "Dobärchfrüchla" aufgelöst worden war, soll die Jugendarbeit wieder aufgenommen werden. Hierfür war Kontakt zu den jungen Müttern aufgenommen worden, die sich gerne engagieren. So sind für 2018 mehrere Aktivitäten geplant. Unter anderem ein Ausflug zum Imker, eine Schnitzeljagd sowie ein Tagesausflug. Aufgenommen wird die Arbeit mit dem Gründungstreffen am heutigen Freitag im Jugendheim.

Einer der spannendsten Punkte waren die Neuwahlen. Da Beate Sebald nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung stand und auch andere Mitglieder des Vorstands nicht mehr bereit waren, ihr Ehrenamt weiterzuführen, galt es, einen neuen Vorstand zu finden. Dieser setzt sich nun hauptsächlich aus den sich bereits für die Jugendgruppe engagierten jungen Müttern aus Eggenbach und Freiberg zusammen: Vorsitzende ist Alexandra Hümmer, 2. Vorsitzende t Jennifer Böhmer, als Schriftführer wurde Sabrina Böhm gewählt. Das Amt des Kassiers verbleibt bei Sonja Mantel. Als Beisitzer wurden Raquel Quinger, Irene Schmitt, Klara Albert und Roswitha Sommer in den Vorstand aufgenommen. Kassenprüfer sind für die kommenden vier Jahre Heinz Weiß und Albert Eisentraud. red