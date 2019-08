Oberküps 12.08.2019

Gartenbauverein lässt Würzbüschel weihen

Der Gartenbauverein lässt am Kirchweihsonntag, 18. August, während des Gottesdienstes die Würzbüschel weihen. Am Kirchweihmontag, 19. August, ist um 15 Uhr Treffen am Festzelt zur Prämierung der Sonne...