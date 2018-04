Gartenbauverein lädt zur Pflanzentauschbörse ein

Jeder, der einen Garten hat, kennt das Problem: Zuerst wird mit viel Hingabe und Liebe gehegt und gepflegt und plötzlich stellt man fest, dass der Garten Grenzen hat. Wohin also mit den überzähligen Gewächsen? Deshalb organisiert der Gartenbauverein Strullendorf in Kooperation mit der Frauen-Union Strullendorf auch in diesem Jahr für alle Hobbygärtner oder solche, die es noch werden wollen, eine "Pflanzentauschbörse".

Überzählige Pflanzen, zum Beispiel mehrjährige Blumen, Wild- und Gartenstauden, Kräuter, Wasserpflanzen, Zimmerpflanzen, Sämereien, sowie selbstgezogene Jungpflanzen können eingetauscht oder abgegeben werden. Mitmachen kann jeder - ausgenommen sind kommerzielle Anbieter. Es wird keine Standgebühr erhoben.

Termin ist der kommende Samstag, 21. April, von 10 bis 14 Uhr im Garten des Gasthofes Lammbräu Dauer, Forchheimer Straße 53, in Strullendorf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, wie die Veranstalter weiter mitteilen.

Gleichzeitig lädt der Gartenbauverein wieder zum Jugendwettbewerb "Wer züchtet den größten Kürbis?" ein. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben die Möglichkeit, hier ihre gärtnerischen Fähigkeiten zu testen. Kürbissamen werden vom Verein gestellt. Die jungen Teilnehmer müssen dann nur noch für einen guten Pflanzort und ausreichend Wasser sorgen. Im Herbst, anlässlich des Strullendorfer Herbstmarktsonntages, findet man dann gemeinsam heraus, wer den größten Kürbis herangezogen hat. Auf die Gewinner warten attraktive Preise. Bei Rückfragen stehen Wolfgang Rink und Angelika Saffer als Ansprechpartner zur Verfügung (unter Telefon 09543/40808 oder 09543/441014). red