Am Sonntag, 30. Juni, veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein (OGV) eine Familienwanderung. Die Führung übernimmt Georg Hetzel. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Ortseingang in Kaider. Anschließend ist ein Beisammensein am Feuerwehrhaus in End vorgesehen. Alle Interessierten sind willkommen. red