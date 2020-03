Gartenbauverein ist stolz auf seine "Buchauer Früchtla"

Bei der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Buchau und Umgebung in der Gaststätte "Zum Paul" blickte Zweite r Vorsitzender Mathias Schneider in Vertretung von Edith Müller auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Er erinnerte an das Girlandenbinden und Brunnenschmücken an Ostern, die Mitgestaltung des Buchauer Maibaumfests, Vorträge von Doris Hartwig über die Welt der Gewürze und von Friedhelm Haun zum Thema "Farbenrausch des Herbstes", das Adventskranzbinden mit Heike Scholz und den Weihnachtsausflug nach Zella-Melis und Erfurt.

Schneider bedankte sich bei den vielen Helfern, die die Bepflanzungen in Buchau und Dörfles gossen, Ruhebänke aufstellten, die Geländer am Stangenberg reparierten und den Weihnachtsbaum aufstellten. Ohne sie wäre ein Vereinsleben überhaupt nicht möglich. Er appellierte aber auch an die jüngeren Mitglieder, den Verein noch stärker zu unterstützen.

Weiterhin berichtete der Zweite Vorsitzende, dass der Verein mit seiner Kinder-/Jugendgruppe "Buchauer Früchtla" nach zwei Ein- und drei Austritten aktuell 134 Mitglieder zählt.

Auch die geplante Nutzung eines kleinen Häuschens am Buchauer Dorfweiher erwähnte er. Er bat die Mitglieder um aktive Mithilfe und um Mobiliarspenden für die Verschönerung des Anwesens.

Mit Landkreismodeln wurden die Gärten der Familien Unger in Buchau und Kolb aus Wüstendorf ausgezeichnet.

In die Jugend investiert

Jugendgruppenleiterin Heidrun Bienlein listete zahlreiche Aktionen während des Gartenjahrs auf. "Gerade die Investitionen in unsere Jugend sind ein wichtiger Garant für das Fortbestehen unseres Vereins", sagte sie. Kinder und Jugendlichen würden spielerisch an die Schönheit und Besonderheit der Natur herangeführt werden. "Nur so können sie dann auch erkennen, dass unsere Umwelt geschützt und erhalten werden muss."

Kassierin Edeltraud Bienlein berichtete von einer soliden Finanzlage. Die Revisoren Markus Oppelt und Jürgen Kießling bestätigten ihr eine gewissenhafte Buchführung.

Vorgestellt wurde noch das Jahresprogramm, unter anderem mit dem Besuch der Gärtnerei Kunstmann in Weismain am 21. April, dem Buchauer Maibaumfest am 30. April und einem Pflanzenflohmarkt am 2. Mai. Zum Schluss begeisterte Kreisvorsitzender Günter Reif die Besucher mit dem Vortrag über den "Zauber des Sommers". red