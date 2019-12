Oberthulba 13.12.2019

Gartenbauverein hält Scheunen-Weihnacht

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba lädt am Samstag, 21. Dezember, zur Scheunen-Weihnacht an der Marktscheune in Oberthulba ein. Bei stimmungsvoller Atmosphäre gibt es für die Besuche...