Gartenbauverein hält Höfles Flohmarkt ab

Der Obst- und Gartenbauverein Untererthal veranstaltet am Samstag, 4. Mai, einen "Höfles Flohmarkt". Von 9 bis 14 Uhr können Interessierte in der Judengasse ihren Stand nach vorheriger Anmeldung aufbauen. Für das leibliche Wohl wird am Feuerwehrhaus Kaffee und Kuchen angeboten. Informationen und Anmeldungen unter Tel.: 09732/875 01 26. sek