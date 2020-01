Oberbrunn 09.01.2020

Gartenbauverein hält Hauptversammlung

Die Oberbrunner Feuerwehr hält am Samstag, 25. Januar, ihre Jahresversammlung ab. Beginn ist um 19 Uhr in der "Alten Schule" in Oberbrunn. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen. red