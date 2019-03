Gartenbauverein freut sich über sechs Neue

In der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Weißenbrunn im Gasthof "Frankenwald" bezifferte Vorsitzende Susanne Knauer-Marx den Mitgliederstand auf 298. Besonders freute sie sich über sechs Neuanmeldungen in 2018. Dennoch hat sich die Mitgliederzahl leicht verringert.

Bürgermeister Egon Herrmann dankte dem Verein für seinen Beitrag zum Erhalt eines schönen Ortsbildes und zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft und wünschte eine glückliche Hand bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen.

Die Vorsitzende blickte in ihrem Jahresbericht auf die 2018 durchgeführten Veranstaltungen zurück. Das nach einigen Jahren Pause wieder durchgeführte Funkenfeuer wurde sehr gut angenommen. Dabei funktionierte die Zusammenarbeit mit dem TSV Weißenbrunn sowohl bei der vorherigen Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume als auch bei der Veranstaltung selbst sehr gut. Auch Musikverein, Feuerwehr und Kindergarten Pusteblume brachten sich mit ein, so dass das Funkenfeuer als Beispiel für eine gelungene Kooperation von Vereinen steht. Auch 2019 fand dies wieder statt, wenn auch bei sehr schlechtem Wetter. Dies wird jedoch die Verantwortlichen nicht daran hindern, diese Veranstaltung in den nächsten Jahren fortzuführen.

Im Frühjahr schmückte der Obst- und Gartenbauverein traditionell die Jungfern-Kättl als Osterbrunnen. Dies ist nur möglich dank des Einsatzes vieler treuer Helfer. Das sommerliche Grillfest litt 2018 etwas unter einem der seltenen Regenschauer und hatte leider nicht so viele Besucher wie in den Vorjahren.

Beim Gartenwettbewerb des Kreisverbandes "Ökologie im Garten" wurden wie in den Vorjahren zwei Gärten aus Weißenbrunn nominiert. Beide konnten ausgezeichnete Plätze erreichen - Claudia Wachter in der ersten Preisgruppe Platz 3 und Familie Franz in der zweiten Preisgruppe Platz 5.

Nach einigen Jahren Pause konnte am Kirchweihsonntag wieder eine Pflanzentombola veranstaltet werden. Das Angebot an Pflanzen fiel angesichts des trockenen Sommers nicht so groß aus und wurde deshalb durch viele Deko-Artikel ergänzt.

Verkauf auf Weihnachtsmarkt

In der Herbstversammlung informierte Edith Wagner aus Mainleus über "Wilde Früchtchen" im Garten und deren vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem konnten einige Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft und Tätigkeit im Vorstand geehrt werden. Das Jahr schloss mit dem Binden von Adventskränzen und der Gestaltung von weihnachtlichen Gestecken, die dann am Weißenbrunner Weihnachtsmarkt verkauft wurden.

Dem anschließenden Bericht der Kassenführerin Pia Wich war zu entnehmen, dass der Verein eine stabile finanzielle Entwicklung zeigt, wenngleich das vergangene Jahr mit einem kleinen Defizit von zirka 200 Euro abgeschlossen wurde. Kassenprüfer Jörg Neubauer bestätigte auch im Namen von Claudia Porzelt eine einwandfreie Kassenführung. Für die ausscheidende Claudia Porzelt wurde Sabrina Wagner als neue Kassenprüferin bestellt.

Hermine Fiedler berichtete von den Aktivitäten der Kindergruppe "Maulwürfe", die sie zusammen mit Ilse Bahr betreut. Dabei werden sie von einigen Müttern tatkräftig unterstützt. Von den 44 Kindern im Alter von drei bis 17 Jahren trafen sich zirka 15 Kinder dreimal im Jahr. Die Veranstaltungen standen 2018 unter dem Motto "Leckeres aus dem Garten - beiß rein!". Nachdem bei der Wanderhütte Beerensträucher gepflanzt worden waren, wurden beim Grillfest kleine Nistkästen zusammengebaut und bemalt. Der Ausflug für Groß und Klein führte zur Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz. Im Herbst wurden Kartoffelpuffer mit Apfelbrei gekocht und Rucksäcke bedruckt. Den Abschluss machte die Weihnachtsfeier mit weihnachtlichen Basteleien und dem Nikolaus.

Für das laufende Jahr kündigte die Vorsitzende einige Veranstaltungen an. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.gartenbauverein-weissenbrunn.de.

Das Kinderprogramm steht in diesem Jahr unter dem Titel "Was kriecht und fliegt und blüht denn da?" und startet im Mai an der Wanderhütte.

Den Abschluss bildete ein reich bebilderter Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres, die Familie Marx und Hermine Fiedler fotografiert hatten. red