Gartenbauverein fährt in den Frankwald

In den Frankenwald führt ein Tage sausflug des Gartenhobbyvereins am Freitag, 13. Juli. In Lauenstein besichtigen die Teilnehmer die Konfiserie, in Ludwigsstadt werfen sie einen Blick in die Wela-Suppenküche. In Kleintettau gibt es einen Rundgang durch das Tropenhaus "Klein Eden", unter dessen Glasdach auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern exotische Früchte erzeugt werden. Den Abschluss bildet ein Abstecher nach Steinbach an der Haide. Wer mit in den Frankenwald fahren möchte, meldet sich bei Christiane Kerling, Telefon 09572/9327 an. red