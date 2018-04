Gartenbauverein ehrt langjährige Mitglieder

Vorsitzender Hans Büttner ging in seinem Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres auf die vielfältigen Aktivitäten des Gartenbauvereins ein. Insgesamt wurden von den Mitgliedern 200 Arbeitsstunden aufgebracht, um die drei Grünflächen, den Rennsteigpark, die Parkfläche am Oberen Teich und am "Milchhäusla" zu betreuen und zu pflegen. Ein besonderer Dank galt bei diesen Arbeiten vor allem der 2. Vorsitzenden Petra Fehn, den Brüdern Karlheinz und Udo Jäckel, sowie Klaus Pohl und Jürgen Baier.

Nachdem die Geldmittel von der Erstellung des Rennsteigparks aufgebraucht sind, stellte der Vorsitzende, nach Ermittlung der bisherigen jährlichen Kosten für den Park, den Antrag an die Gemeinde, das Pflanzgut und -material für die kommenden Jahre zu übernehmen. Die Pflege und Bepflanzung würde natürlich weiterhin ehrenamtlich durch den Gartenbauverein gemacht.

Etwas Irritation und Unmut kam dann im Verein auf, als in einem Schreiben der Gemeinde maximal 500 Euro für die Materialien des großen Parkes zugesagt wurden. Nach Ansicht von Hans Büttner ist dieser Park, der direkt am viel bewanderten "Rennsteig" liegt, ein Aushängeschild der Gemeinde und sollte in einem optimalen und ansehnlichen Zustand sein.

Bürgermeister Thomas Löffler nahm diesen Punkt auf und sagte zu, über weitere Zuschüsse zu sprechen, falls die zugesagten Mittel nicht ausreichen würden. Großes Lob für den Gartenbauverein hatte er für die ehrenamtliche Pflege und Betreuung der drei genannten Grünflächen. Mit dieser Arbeit würde ein wesentlicher Beitrag für das Erscheinungsbild des Ortes geleistet.

Der Höhepunkt der JHV waren die Ehrungen für langjährige Treue zum Verein. Karl-Heinz Jänel wurde mit der silbernen Ehrennadel, einer Urkunde und einem Blumenpräsent für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Gretel Schulz, Anita und Werner Hering erhielten die Ehrung für 15 Jahre. red