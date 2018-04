Gartenbauverein blickt voraus

Der Schlüsselfelder Gartenbauverein lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Unter anderem folgende Punkte stehen auf dem Programm: ein Lichtbildvortrag über "Schmetterlinge in Südamerika - Reisebericht aus Bolivien" von Constantin Stefan, der Jahresrückblick, der Kassen- und Kassenprüfbericht, die Entlastung der Vorstandschaft sowie der Ausblick für das kommende Jahr. Die Jahreshauptversammlung findet am heutigen Freitag im Gasthof "Zur Krone" in Schlüsselfeld statt und beginnt um 19 Uhr. red