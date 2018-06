Gartenbauverein besuchte Gartenschau

red



Der Verein für Gartenbau und Ortskultur Heubach besuchte die Landesgartenschau in Würzburg. Der Vorstand des Vereins freute sich über die rege Teilnahme, bevor die Gruppe die Landesgartenschau bewunderte. Die nächste Veranstaltung des Vereins wird die Besichtigung der Mühle in Hemmendorf mit anschließender Einkehr sein. Termin ist der Sonntag, 8. Juli, Treffpunkt um 13 Uhr in Heubach am "Haus der Bäuerin" zur Bildung von Fahrgemeinschaften.Um Anmeldung bei Zweitem Vorsitzenden Berthold Angermüller unter Telefonnummer 09531/8466 wird gebeten.