Gartenbauverein besucht Gartenschau

Der Obst- und Gartenbauverein Zeil besucht am Samstag, 6. Juli, die Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei, wie Vorsitzender Ulrich Dölker mitteilte. Interessierte sollen sich baldmöglichst unter Telefonnummer 09524/300671 anmelden. Die Abfahrt ist um 8 Uhr an der Haardtslinde und um 8.05 Uhr am Marktplatz in Zeil. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr geplant. Abschließend ist in Zeil ist eine Einkehr vorgesehen. Auch Nichtmitglieder sind zum Ausflug willkommen. red