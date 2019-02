Muggendorf vor 18 Stunden

Gartenbauer laden zur Hauptversammlung

Einladung ergeht an alle Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Markt Wiesenttal zur Hauptversammlung am Montag, 11. März, um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Wolfsschlucht" in Muggendorf. Neben der Vorscha...