Gartenbauer halten Fitness-Olympiade

Der Verein für Gartenbau und Landespflege und die "Wühlmäuse" veranstalten am Freitag, 5. Juli, die Fitness-Olympiade für Jung und Alt. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder in Zusammenarbeit und mit der tatkräftigen Unterstützung weiterer örtlicher Jugendgruppen, nämlich der Kinderfeuerwehr Neuensee, der Ministranten aus Neuensee und der Jugendgruppe des Geflügelzuchtvereins Neuensee, statt. Es sind wie immer alle eingeladen, auch wenn sie keine Mitglieder der Vereine sind. Treffpunkt für den Wettbewerb ist um 17 Uhr vor dem Kulturhaus. Es gibt wie immer tolle und spannende Stationen wie zum Beispiel Torwandschießen, Gummistiefelweitwurf, Schubkarrenfahren und vieles mehr. Damit auch wirklich jeder mitmachen kann, sind die Aufgaben auch nicht zu schwer und können von Klein und Groß absolviert werden. Die Fitness-Olympiade ist ein Spaß für die ganze Familie. Im Anschluss ist gemütliches Beisammensein vor dem Kulturhaus, bei dem für Essen und Getränke gesorgt ist. Die Siegerehrung und Übergabe der Medaillen erfolgt gegen 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird ein "Mensch ärgere dich nicht"-Turnier im Vereinszimmer veranstaltet. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dabei zu sein. pstr