Der Obst- und Gartenbauverein Riedenberg bindet am morgigen Mittwoch, 14. August, um 18 Uhr an der Schule in Riedenberg gemeinsam Würzbüschel. Zu dieser Aktion ist jeder Helfer herzlich willkommen. Diese Würzbüschel werden dann an Mariä Himmelfahrt vor dem Gottesdienst verkauft. sek