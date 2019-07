Gartenbau in der Stadt

Am Freitag, 2. August, bietet der Bund Naturschutz gemeinsam mit der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) eine Führung zu verschiedenen Urban-Gardening-Projekten in Bamberg an. Dabei werden jeweils Idee und Hintergründe sowie die Umsetzung in der Praxis erläutert. Los geht es auf dem Gelände der Solawi an der Galgenfuhr, danach wird der Selbsterntegarten Süd besichtigt. Von dort schließt sich eine Fahrradtour durchs Gärtnerviertel zu Hochbeeten der Essbaren Stadt und zum interkulturellen Garten auf der Erbainsel an. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Solawi-Gelände (Eingang an der Forchheimer Straße Richtung Brose-Arena). red