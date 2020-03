Gartenabfälle werden abgeholt

Wie jedes Jahr holt der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) im Frühjahr seit Montag wieder kompostierfähige Gartenabfälle aus den privaten Haushalten ab. Für diesen Service des EBB ist keine eigene Anmeldung erforderlich. Gartenabfälle müssen am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr gut sichtbar am Gehsteig- bzw. Straßenrand bereitgestellt werden. Da sämtliche Abfälle von Hand verladen und in einen Presswagen eingegeben werden, muss Reisig und Astwerk auf unter einem Meter Länge geschnitten und gebündelt werden. Für die Bündelung dürfen nur kompostierbare Materialien (wie zum Beispiel Juteschnüre) verwendet werden. Kleinere Abfälle wie Laub, Gras oder Ähnliches sind in Papiersäcken, Kartons, Kisten oder Ähnlichem bereitzustellen. Mengen, die über das haushaltsübliche Maß hinausgehen, sind direkt bei der Kompostanlage Bamberg, Rheinstraße 4b, abzugeben. Abgeholt werden die Gartenabfälle noch in folgenden Bezirken: Abfuhrbezirk 3 (11. März), Abfuhrbezirk 4 (12. März), Abfuhrbezirk 5 (16. März), Abfuhrbezirk 6 (17. März), Abfuhrbezirk 7 (18. März), Abfuhrbezirk 8 (19. März), Abfuhrbezirk 9 (23. März), Abfuhrbezirk 10 (24. März), Abfuhrbezirk 11 (25. März), Abfuhrbezirk 12 (26. März). red