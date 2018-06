Gartenabdeckung verschwunden

pol



Frühbeet-Abdeckungen sind einem Mann abhandengekommen. Er hatte sie bereits am Donnerstag an seinen Gartenzaun in der Leimbachstraße gelehnt. Als er kurze Zeit darauf die Teile wieder in sein Anwesen holen wollte, waren sie verschwunden. Es könnte sein, dass Schrottsammler in diesem Zeitraum unterwegs waren und im Sammeleifer die Abdeckungen aufluden. Die Polizei , Tel.: 09741/6060, sucht Zeugen.