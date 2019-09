Garten, Wald und Weinberg

In den Garten, in den Weinberg und in den Wald blickt das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach bei seinen kommenden Veranstaltungen. Ferner geht es um Pferde und um die Gesundheit. Anmeldungen sind für alle Ubiz-Veranstaltungen nötig: unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Ein herbstlicher Gartenspaziergang": Sabine Pecoraro-Schneider führt durch ihren herbstlichen Garten in der J.-v.-Wolnberg-Straße Knetzgau: Herbstastern und Gräser zeigen das Ende des Sommers an (Anmeldungen sind direkt unter Telefon 09527/9520755 nötig).

2. "Erlebniswanderung mit Pferden": Kinder ab sechs Jahren können am Mittwoch, 2. Oktober, von 15 bis 18 Uhr mit Renate Söldner Pferden begegnen, sie führen und auch reiten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule in Eltmann statt. Treffpunkt ist in der Oskar-Serrand-Straße 23 in Eltmann.

3. "Der ökologische Weinberg": Einblicke in die ökologische Herstellung von Wein gibt der Winzer Wolfgang Zimmermann am Donnerstag, 3. Oktober, am Weinberg und im Felsenkeller. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr im Weinhaus Zimmermann in Ziegelanger.

4. "Waldbaden": Astrid E. Heyl führt am Samstag, 5. Oktober, um 10.30 Uhr in die Kunst des Waldbadens ein. Reduzierung des Stressgefühls, Aktivierung des Immunsystems, Regulierung des Blutdrucks und Anregung des kreativen Denkens stehen auf dem Programm. Treffpunkt ist am Pfad der Artenvielfalt in Obersteinbach. red