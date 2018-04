Garten und Opernhaus

In den nächsten Tagen bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage Sonderführungen an. In Schloss Fantaisie in Eckersdorf kann man morgen um 14 Uhr "Gartengeschichte erleben und verstehen". Treffpunkt für diesen Rundgang mit Kastellanin Christine Obst durch das Gartenkunstmuseum ist an der Museumskasse.Unter dem Motto "Vorhang auf!" feiert Bayreuth vom 17. bis 29. April ganz besondere Residenztage. Nach sechs Jahren aufwendiger Restaurierung öffnet das Markgräfliche Opernhaus wieder seine Türen. Dabei gibt es besondere Einblicke und Erlebnisse für Groß und Klein. Führungen, Workshops, Theaterdarbietungen, Vorträge und Mitmachstationen nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise von der Epoche des Rokoko bis in die Gegenwart. Außerdem kann ein Blick hinter die Kulissen des Neuen Schlosses geworfen werfen. Das gesamte Programm findet man unter www.bayreuth-wilhelmine.de . red