Garten und Kloster locken

Der Gartenbauverein Schlüsselfeld und der Obst- und Gartenbauverein Reichmannsdorf laden Mitglieder und Freunde zu einem Ausflug am Sonntag, 23. Juni, in "Bärbels Garten" in Dixenhausen und zum Kloster Plankstetten ins Altmühltal ein.

Erstes Ziel ist der Garten von Barbara Krasemann. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Verwendung verschiedenster Früchte, Blätter, Blüten und Knospen an über 500 verschiedenen Gehölzen, Stauden und Gemüsesorten. Zum Mittagessen wird im Kloster Plankstetten eingekehrt. Anschließend findet eine Führung durch die Klosterkirche statt. Außerdem wird die ökologisch bewirtschaftete Landwirtschaft besichtigt, die einen großen Anteil der für die Klosterbetriebe benötigten Lebensmittel selbst erzeugt.

Abfahrt in Reichmannsdorf ist um 7 Uhr, in Schlüsselfeld um 7.15 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung bei Alfred Schuster, Telefon 09552/980157, oder per E-Mail an gbv-schluesselfeld@gmx.de. red