Garitz 07.07.2019

Garitzer Feuerwehr feiert ihr Sommerfest

Die Freiwillige Feuerwehr Garitz feiert am Sonntag, 14. Juli ihr Sommerfest. Anlass ist das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr. Von 13 bis 20 Uhr ist am Feuerwehrhaus in Garitz ein abwechslungsreiches...