Garitzer begehen ihr Pfarrfest

Die Kirchengemeinde in Garitz feiert am kommenden Sonntag, 7. Juli, ihr alljährliches Pfarrfest in und vor der St.-Elisabeth- Kirche. Eröffnet wird das Fest um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der St.-Elisabeth-Kirche und der Kinderkirche ab 9.45 Uhr im Pfarrzentrum. Musikalisch begleitet die Band "ToBeMaVH" diese Feier. Nach dem Gottesdienst wird zum Frühschoppen und anschließendem Mittagessen eingeladen. Die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz unterhält dabei musikalisch. Ein umfangreiches Spiel- und Bastelprogramm mit Malwettbewerb wird am Nachmittag für den Nachwuchs angeboten. Für die Größeren ist ein Bildersuchrätsel vorbereitet, um die St.-Elisabeth-Kirche im Detail besser kennenzulernen. Es warten lukrative Preise auf die Gewinner. In der Kaffeebar werden selbst gebackene Kuchen und Fair-Trade-Kaffee angeboten. Um 17 Uhr präsentieren die "Göritzer Chorkids" Stücke aus ihrem Musical "Rotasia". Zum Festausklang spielt Charly für die Besucher auf. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt, schreibt der Veranstalter. sek