Gardetänzer aus dem Landkreis beweisen ihre Klasse

In der Rischmühlenhalle in Merseburg fand die Europameisterschaft im Garde- und Showtanz statt. Auch zwei Vereine aus dem Landkreis Bamberg waren angereist: der RMV Concordia Strullendorf und der 1. Motor-Club aus Sassanfahrt.

In der Kategorie Aufsteiger Gardesolotanz (12-15 Jahre) ertanzte sich Maja Lerch aus Sassanfahrt den 2. Platz. Das Young Team 3 holte in der Rheinischen Garde bis 11 Jahre den 3. Platz.

Das Young Team 2 der Strullendorfer wurde Vize-Europameister in der Klasse Rheinische Garde bis 11 Jahre und musste sich nur der TG Mücheln aus Sachsen-Anhalt geschlagen geben. Die Lollipops des Motorclubs ertanzten sich hier einen tollen 4. Platz.

Eine der Königsdisziplinen ist die Rheinische Garde 12-15 Jahre. Dieser Meistertitel wurde in der Spitze nur von Vereinen aus dem Landkreis Bamberg ausgetragen, spannender hätte dieser Zweikampf nicht sein können. Nach dem 1. Durchgang der besten Tanzgarden der Saison lagen die Strullendorfer und Sassanfahrter mit der exakt gleichen Jurywertung auf Platz 1. In diesem Fall wird der Sieger in einem Stechen ausgetanzt. Die besseren Nerven hatte das Young Team 1: Europameister wurde der RMV Concordia Strullendorf mit 27,9 Punkten, Vizeeuropameister der Motor-Club Sassanfahrt mit den Black Diamonds. In der Leistungsklasse Paar Schautanz modern bis 11 Jahre ging der 3. Platz an Marie und Melissa Lay vom RMV Concordia Strullendorf. In der Kategorie Moderne Gruppenformation bis 11 Jahre wurden die Lollipops des MCS ganz knapp "nur" Vizeeuropameister.

Europameister in der Kategorie Leistungsklasse Moderne Gruppenformation ohne Hebefigur 12-15 Jahre wurde der deutsche Meister 1. Motor-Club Sassanfahrt mit der Gruppe Black Diamonds. In der Leistungsklasse Rheinische Garde Senioren wurde das New-Age-Dance-Team aus Strullendorf Vizeeuropameister. Jedoch holten sie in der Leistungsklasse Moderne Gruppenformation ohne Hebefiguren ab elf Personen mit ihrem "Planet der Affen" nicht nur den Europameistertitel, sondern auch noch die Tageshöchstwertung. red