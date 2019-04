Garden hatten viel zu tun

Trotz Auslastung in der Faschingszeit ist die TSG-Mädchengarde als Organisator des Zapfendorfer Faschingsumzuges voll etabliert. Nach einer kleinen Erholungspause nach Fasching trafen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung. Vorsitzender Thomas Köhlerschmidt blickte auf ein gelungenes Jahr zurück. Da wegen der Turnhallensanierung keine Jubiläumsfeier ausgerichtet wurde, wird eine Veranstaltung zum 33-jährigen Bestehen 2021 geplant.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand komplett im Amt bestätigt. Der Verein zählt 102 Mitglieder. Der Einstieg ist in jeder Altersklasse möglich. Übungsleiterin Groh ließ Veranstaltungen und Auftritte im zurückliegenden Jahr Revue passieren. Direkt nach dem Fasching sind die Kinderauftritte seit Jahren Programm der Gesundheitsmesse in Bamberg; das Team hat ein Zeltlager durchgeführt; die "Großen" hatten eine Nachtwächterführung. Die Maxigarde absolvierte drei Auftritte, die Mini- und Midigarde hatten vier Auftritte. Sommerumzüge wurden drei mit Maxi- und Jugendgarde durchlaufen. Neunmal trat die Maxigarde auf, Midigarde und Jugend hatten 16 Auftritte. Alle Garden nahmen an vier Faschingszügen teil. jm