Garanten für Fortschritt

Die Gerresheimer Tettau GmbH zeichnet traditionell am Ende das Jahres Mitarbeiter für 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit aus. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde die fortwährende Treue zum Unternehmen gewürdigt. Neun Mitarbeiter aus den verschiedensten Unternehmensbereichen wurden für ihre langjährige Treue und Pflichterfüllung zum Unternehmen ausgezeichnet.

In seiner Rede bezeichnete es Bernd Hörauf als nicht selbstverständlich, dass heute Mitarbeiter über einen solch langen Zeitraum einem Unternehmen angehörten. Dabei schaute er auf die Entwicklung in den Abteilungen, in denen die Jubilare tätig sind, zurück. Er sprach die Themen Globalisierung, Digitalisierung und die von Industrie 4.0 geprägte aktuelle Arbeitswelt an. Stets habe es rasante Weiterentwicklungen gegeben. Auch das Unternehmen habe sich stets weiterentwickelt.

Unabhängig von wachsenden Qualitätsanforderungen, höheren Anforderungen an das Personal, tiefgründigeren Spezifikationen und einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt wuchs in dieser Zeit ein Stück Unternehmenskultur, welches von den Mitarbeitern maßgeblich bestimmt und geprägt wurde. Er lobte die Bereitwilligkeit der Jubilare, sich weiterzuentwickeln und gab der Hoffnung Ausdruck, auch weiterhin auf die Jubilare zählen zu können. "Wir sind die Firma Glashütte, die immer von ihren Mitarbeitern lebt und die ebenso durch ihre Leistungen die Zukunft des Unternehmens bestimmen." Und um das zu erreichen bedürfe es kompetenter, loyaler, einsatzbereiter und zuverlässiger Menschen, wie es die Jubilare mit einer unglaublichen Leistung fürs Unternehmen bewiesen. Die Jubilare seien Vorbild für die Kultur im Unternehmen, das zeichne die Mitarbeiter der Gerresheimer Tettau GmbH aus.

Mit seinem herzlichsten Dank der Geschäftsleitung, auch im Namen der Kollegen, an die Jubilare schloss der Geschäftsführer seine Laudatio.

Personalleiter Lars Holocher zeigte seine Bewunderung für diese Betriebstreue in einer kurz- und schnelllebigen Zeit, in der man immer wieder neue Aufgaben erfüllen müsse. Er zeigte sich besonders stolz, Personalleiter in diesem Unternehmen sein zu dürfen. Dieser Jubilartermin stelle für ihn etwas nicht Alltägliches dar. Mit den engagierten Kollegen verbringe man den größten Teil der Zeit. Die Qualität liege an den Mitarbeitern. Diese Leistung gelte es mit Stolz weiter zu tragen und an die neuen Mitarbeiter weiter zu geben. Dank der Jubilare sei man auf einem guten Weg.

Ein herzliches "Vergelt´s Gott" im Namen der Kollegen für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander richtete Betriebsratsvorsitzender Daniel Raab im Namen des Betriebsrats an die Geehrten. Er wünschte den Jubilaren für die Zukunft Gesundheit und Schaffenskraft und schloss mit seinen traditionellen Worten: "Bleibt so, wie Ihr seid!"

Bei der Gerresheimer Tettau GmbH wurden Mike Erhardt, Christiane Hähnlein, Andreas Kramer, Edgar Löffler, Karsten Schwope, Manuel Stauch und Uwe W. Zipfel für 25 Jahre und Sabine Klose und Alfred-Paul Vetter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. uzi