Garagentrödelmarkt im Augraben

Die Siedlergemeinschaft Augraben lädt ein zum ersten Garagentrödelmarkt im Wohngebiet Augraben in Forchheim am Samstag, 13. April, von 10 bis 15 Uhr. Viele Bewohner öffnen ihre Hof- und Garagentore und begrüßen alle interessierten Trödler und Besucher. Die Verkaufsstellen sind mit einem Luftballon am Grundstück gekennzeichnet. Der Veranstalter bittet bei der Parkplatzwahl, die Grundstückseinfahrten sowie die Rettungswege freizuhalten. Weitere Parkplätze sind am Vereinsheim vorhanden.