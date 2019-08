Vermutlich mit einem Fußtritt hat ein bislang unbekannter Täter ein Garagentor in der Dr.-Ambundi-Straße in Haßfurt eingedellt. Als Tatzeit kommt die Zeit vom späten Nachmittag des Mittwochs, 31. Juli, bis zum Vormittag des Freitags, 2. August, in Frage. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Zu der Sachbeschädigung bittet die Polizeiinspektion Haßfurt eventuelle Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 09521/9270.