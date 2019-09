Forchheim 27.09.2019

Garagentor mit Bauschaum besprüht

Ein unbekannter Täter hat in der Adalbert-Stifter-Straße 8 die Unterseite eines Garagentores mit Bauschaum besprüht, so dass sich dieses nicht mehr öffnen ließ. Am Garagentor entstand Sachschaden in H...