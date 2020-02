Garagentor hat ein Loch

Ein Unbekannter hat im Laufe des Donnerstags ein Garagentor in der Schaumberger Straße in Ottendorf beschädigt. Das Tor hat jetzt ein Loch. Der Schaden wurde möglicherweise durch einen Schuss aus einem Luftgewehr verursacht. Der Besitzerin entstand ein Schaden von 1000 Euro. Weitere Ermittlungen der Polizei sind notwendig. Hinweise auf den Verursacher des Schadens erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann der Polizei bei ihren Ermittlungen helfen? red