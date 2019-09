Garagenflohmarkt im ganzen Dorfgebiet

Am Sonntag, 22. September, von 10 bis 15 Uhr, veranstaltet der Langensendelbacher Ortsteil Bräu-ningshof einen Garagenflohmarkt. Mehr als 70 Verkäufer bieten Keller- und Dachbodenschätze an. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat des Kindergartens mit Kaffee und Kuchen am zentralen Dorfplatz. Dort und auf der Homepage der Gemeinde findet sich ein Ortsplan mit allen Verkaufsstellen. Als zusätzliche Attraktion bietet der Erlebnisbauernhof Schmitt (Scheferhof) um 11, 12 und 14 Uhr Bulldog-Fahrten in die Umgebung an. Außerdem gibt es in der Maschinenhalle allerlei rund um Pferd und Reiter. red