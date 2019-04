Gar lustige Wehwehchen

Nur fünf Monate nach ihrer letzten Aufführung standen die Schülerinnen der Theatergruppe der Mittelstufe des Gymnasiums schon wieder mit einer neuen Komödie vor dem Publikum. Mit Molières Klassiker "Der eingebildete Kranke" landeten sie kurz vor den Osterferien abermals einen Lacherfolg.

"Gott, was sind Wehwehchen schön!", könnte man die Sichtweise des eingebildeten Kranken Argan (Lena Leimeister) beschreiben. "Denn man bekommt Aufmerksamkeit, Zuwendung und fühlt sich wertgeschätzt!" Also könnte alles so bleiben, wie es ist, wenn nicht die Liebe dazwischenfunken würde. Denn seine Tochter Angélique (Philippa Wendrich) liebt den Falschen, nämlich nicht den spröden Arzt Diaforus (Nora Bätz), den Argan als Bräutigam ausgesucht hat, sondern den Tanzlehrer Cléante (Emelie Nanz). Zum Glück hält das resolute Hausmädchen Toinette (Leonie Köhn bzw. Jule Doppel) die Fäden in der Hand, damit die durchtriebene Ehefrau Argans, Béline (Marleen Neundörfer) nicht das Geld der vermeintlich Kranken bekommt.

Sie haben keine keinen Aufwand gescheut, die drei Regisseure Christine Hollenbach, Katharina Puscz und Roman Berth, um dem Klassiker neues Leben einzuhauchen: aktuelle Musik, darunter ein Hip-Hop-Tanz, ein komplett modifiziertes Ende der Komödie, Fotos auf Tablets und vieles mehr. Großer Beifall.